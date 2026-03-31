Gülnar ve Erdemli ilçelerinde Kütüphane Haftası kutlandı

Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gülnar Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam İsmail Şanal, Başkanı Fatih Önge ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Elmas katıldı.

Programda, kütüphaneden yıl boyunca en fazla ödünç kitap alan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Erdemli ilçesinde de Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nun, kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklara hediye verdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.