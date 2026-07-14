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Mersin'de 3 firari hükümlü yakalandı

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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve arananlara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. bir yazlık sitede yakalandı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi eczanede hırsızlık yaptığı esnada suçüstü, "yağma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'i de kır evinin havuzunda yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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