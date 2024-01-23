Mersin'de 23 Kilo Esrarla Yakalanan Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

MERSİN'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.M., otogarda, bavullarında 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden otobüs ile kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, otogarda önlem aldı. Kimliği tespit edilen yolcu konumundaki R.M., otobüsle otogara geldiği sırada yakalandı. R.M.'nin bavullarında yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. R.M.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 18 yıl 2 ay cezayla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. tutuklandı.