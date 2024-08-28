Mersin'de 20 Katlı Otel İnşaatında Yangın Çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ayaş Mahallesi'nde uzun yıllardan beri yapımına devam edilen 20 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 katlı otel inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayaş Mahallesi'nde uzun yıllardan beri yapımına devam edilen 20 katlı otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.