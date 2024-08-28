Mersin'de 20 Katlı Otel İnşaatında Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 katlı otel inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayaş Mahallesi'nde uzun yıllardan beri yapımına devam edilen 20 katlı otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.