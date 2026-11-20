Mersin'de 14-20 Ekim uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 14-20 Ekim'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 29 bin 549 sentetik ecza hapı, 436 gram esrar, 619 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte 14-20 Ekim'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 29 bin 549 sentetik ecza hapı, 436 gram esrar, 230 uyuşturucu hap, 619 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.