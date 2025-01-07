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Mersin'de 13. Kattan Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de 13. Kattan Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 katlı bir apartmanın 13. katından düştüğü öne sürülen B.D. (27) ve E.N.Y. isimli iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti.

Tömük Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın zemininde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde B.D. (27) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, B.D. ve E.N.Y'nin düştüğü iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevrede inceleme yaptı.

Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evde bulunan köpek ise B.D'nin yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel
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