Mersin'de 101 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağıyla Yürüyüş Düzenlendi

MERSİN'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Mersin'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamaları sürüyor. Mersin Valiliği'nce düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı. Vatandaşların 101 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu. Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşün ardından konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, şanlı ve mübarek Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi.