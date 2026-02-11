Haberler

Mersin'de "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 100 çocuk, fidan dikerek doğaya katkıda bulundu. Etkinlik, çocukların çevre bilinci geliştirmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 100 çocuk, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuklarımızın çocukluğunu yaşarken hafızalarında çevre, doğa, fidan, ağaç, saygı ve sevgi gibi kavramların yer almasını istiyoruz. Bu nedenle fidan dikim etkinliğimizle farkındalık yarattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
