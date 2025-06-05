Mersin'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Limon Bahçesinde Yakalandı
Mersin'de yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı limon bahçesinde jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, limon bahçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı limon bahçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel