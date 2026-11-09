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Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza ile bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler H.Ş, M.Ç, M.B, A.H.T, A.M.Y, A.D. ile R.U. yakalandı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan incelemelerde 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza, bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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