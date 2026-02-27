Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" yapıldı
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda vatandaşlara sağlık taramaları yapıldı ve sağlıklı beslenme konusunda bilgi verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" gerçekleştirildi.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Pazar Yeri mevkisinde düzenlenen programda vatandaşlara yönelik sağlık taramaları yapıldı.
Programda vatandaşlar ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.
Yetkililer, ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında program yapacaklarını bildirdi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik