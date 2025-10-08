Haberler

Mersin Bozyazı'da Evde Yangın Çıktı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gürlevik Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi.

Gürlevik Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
