Mersin Bozyazı'da Evde Yangın Çıktı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gürlevik Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürlevik Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel