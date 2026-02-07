Haberler

Mersin'de ev yangını; 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Anamur'da bir apartmanın son katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaneye kaldırılan kişilerin durumu öğrenilemedi.

MERSİN'in Anamur ilçesindeki evde yangınında, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalıevleri Mahallesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katılı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbar üzerinde adrese, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulansta tedavi edildi. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
