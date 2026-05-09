Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Ç.S. adlı zanlının evinde yapılan aramada 99,55 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adli süreç sonrasında tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çalışma gerçekleştirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ç.S'nin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Üst aramasında ve ikametinde 99,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ç.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat