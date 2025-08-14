Mersin Anamur'da Orman Yangınına Havadar ve Karadan Müdahale
Mersin'in Anamur ilçesinde, Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel