Mersin Akdeniz'de Kaldırım ve Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince bazı mahallelerde kaldırım yenileme ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde ömrünü tamamlayan kilit parke taşlarını yeniledi, yollarda asfalt kaplama yapılması için güçlendirme çalışması yürüttü.

Güneş Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kilit taşı ve kaldırım tamiratı yapan ekipler, Karaduvar Mahallesi'nde de asfalt yama hizmet sundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, mahallelerde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, ilçenin her mahallesinde sıcak asfalt serimi, kaldırım ve kilit parke taşı yenileme çalışması yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal mahallelerimizde imarlı yeni yol açma ve sathi kaplama hizmeti kesintisiz sürecek. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerden gelen talep, şikayetler dikkate alınarak ivedi hazırlıklar yapılıyor."