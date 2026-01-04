Meriç ilçesinde belediyenin desteğiyle kurulan seralarda üretim sürüyor.

Üretici Yavuz Filiz, AA muhabirine, ilçede seracılığın artarak devam ettiğini belirtti.

Meriç Belediyesinin desteğiyle 2020'de kurulan seralarda üretim yaptıklarını anlatan Filiz, "Seramızda 2 ay önce toprakla buluşturduğumuz 5 bin kıvırcık cinsi marul yetiştirdik. Seracılık, dikkat, özen ve titizlik isteyen bir iş. Kıvırcık marul ilçemizin iklim ve toprak yapısına uygun. Bazı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Yetiştirdiğimiz marullar alıcılarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

TASAM düzenlenen törenle açıldı

Uzunköprü ilçesinde Tasarım ve Sanat Merkezi (TASAM) düzenlenen törenle açıldı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muammer Köken, törende, ilçe halkının sanatla buluşacağını belirterek, merkezin eğitmen ve kursiyerlere hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından eğitmenler, Köken ve beraberindekilere TASAM'da yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Köken, Kur'an kursunu ziyaret etti

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Sanayi Camisi Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi alan Köken, kursun hayırseverlerin desteğiyle tadilatının yapıldığını kaydetti.