Haberler

Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de artan su miktarı nedeniyle Meriç Nehri'nin debisinde hafta sonu hızlı bir artış yaşandı ancak debi sonrasında düşüş gösterdi. Nehrin kenarlarındaki tarım arazilerine su taşıdığı bildiriliyor.

Edirne'de artan su miktarı nedeniyle yer yer yatağından çevreye yayılan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor.

Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salımı, kar erimeleri ve bölgedeki sağanaklarla Meriç'in debisi hafta sonu hızla arttı.

Nehir, yer yer yatağından çıkarak tarım arazilerine yayıldı.

Yaz mevsiminde saniyede 30 metreküp olan Meriç'in debisi, cumartesi günü saniyede 1258 metreküpe kadar çıktı.

Nehrin debisi, bu seviyede pik yaparak düşüşe geçti.

Debi, kademeli düşerek sabah saatlerinde saniyede 950 metreküp seviyesine geriledi.

Meriç Nehri'ni besleyen ana kaynaklardan Arda Nehri'nin debisindeki düşüş de sürüyor.

Hem kaynağını sağlayan Bulgaristan'da hem de Edirne'de kuvvetli sağanak olmaması halinde Meriç'in debisiyle ilgili "sarı kodlu" uyarının normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak

Sisi'den gündem yaratacak adım! Askeri birlik konuşlandırılacak
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlar devam ediyor: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi