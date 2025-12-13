Haberler

Meriç Kaymakamı Güvenç şehit ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, şehit ailesini ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güvenç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun Küplü beldesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Özsu'nun ailesiyle sohbet edilmesinin ardından, dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenç, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Tüm şehit aileleri ve gazilerin Türk milletinin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Güvenç, şehit ailelerinin en değerli emanetlerden olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, kurum müdürleri ve muhtarlar yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
