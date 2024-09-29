Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, çeltik hasadına katıldı.

Akçadam köyündeki hasada katılan Sözer, köy muhtarından bilgi aldı, çiftçilerle sohbet etti.

Üreticilere bereketli bir hasat dileyen Sözer'e İlçe Tarım Müdürü Serdar Çoban da eşlik etti.

Özden, itfaiye personelini ziyaret etti

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Belediye encümen üyeleriyle birlikte İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Özden, personelle birlikte pasta kesti.

İtfaiye erlerinin zorlu bir görevi icra ettiğini belirten Özden, personelin haftasını kutladı.