Tayfun Kahraman'ın Eşi Meriç Demir Kahraman: "Eşimin İhlal Edilen Adil Yargılanma ve Sağlıklı Yaşam Hakkının Teslim Edilmesini İstiyoruz"

Güncelleme:
Gezi Parkı hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin ara kararı sonrası yaptığı açıklamada, yasaların uygulanmasını talep ettiklerini belirtti. Sağlık koşulları nedeniyle eşinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gezi Parkı hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ara kararına ilişkin, "Biz bir iltimas değil, sadece tüm vatandaşlar olarak uymakla yükümlü olduğumuz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını istiyoruz. Eşim Tayfun Kahraman'ın ihlal edilen adil yargılanma hakkının ve sağlıklı yaşam hakkının teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Meriç Demir Kahraman, AYM'nin ara kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıdığı üzere Anayasa Mahkemesi, ikinci başvurumuzun tedbir talebini değerlendirerek bir 'ara karar' aldı. İkinci başvurumuza dair Anayasa Mahkemesi'nin 'esas kararını' ivedilikle beklemeye devam ediyoruz. AYM'nin bugünkü ara kararında 'sağlık koşulları yönünden tedbir taleplerimizi kabul etmiştir.' Tayfun'un tahliyesi ise 'sağlık koşulları nedeniyle değil AYM tarafından adil yargılama hakkı birden çok hususta ihlal edildiği kararının doğal sonucu olarak' gereklidir.

Maalesef, Tayfun geçtiğimiz hafta sol bacağında başlayan uyuşma ve güç kaybı nedeniyle Marmara Kapalı Cezaevi'nden bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edilmiştir. Durumunun netleşmesi ise ancak haftaya planlanabilen detaylı tetkikler ve MR çekimi sonrası mümkün olacak. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının uygulanmamasının çok acı ve çok gerçek sonuçlarını yaşıyoruz. Bu mesele, hukuki ya da siyasi olmanın çok ötesinde, insani olarak da kabul edilemez hale gelmiştir.

Biz bir iltimas değil, sadece tüm vatandaşlar olarak uymakla yükümlü olduğumuz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını istiyoruz. Eşim Tayfun Kahraman'ın ihlal edilen adil yargılanma hakkının ve sağlıklı yaşam hakkının teslim edilmesini istiyoruz."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

