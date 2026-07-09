Haberler

Eski Başsavcı Alper mezarda anıldı

Eski Başsavcı Alper mezarda anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Söke'deki kabri başında anıldı. Kur'an okunan ve dua edilen programda, Alper'in 15 Temmuz'daki kararlı duruşu vurgulandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Alper'in Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenledi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Alper'in örnek bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde kararlı duruşu ve görev bilinciyle önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Anma programının ardından katılımcılar, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun mezarı ile Söke Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde bulunduğu otomobil, 10 Mayıs 2017'de, Bozburun Mahallesi Hal kavşağı yakınlarında kamyonla çarpışmış, kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı

MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi