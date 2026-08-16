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Hakkari'de Anahtarını İçeride Unutan Uzman Çavuş, Kurtarma Sırasında Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Anahtarını İçeride Unutan Uzman Çavuş, Kurtarma Sırasında Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını evde unutan uzman çavuş Kasım Yurt (36), itfaiye merdiveniyle balkondan girmeye çalışırken itfaiye aracının kayması sonucu duvar ile araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde anahtarını içeride unutan uzman çavuş Kasım Yurt (36), 5'inci kattaki evine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Merdivenli sepetle balkona ulaşmaya çalıştığı sırada itfaiye aracının kayması sonucu duvar ile araç arasında sıkışan Yurt, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Derecik Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Evine girmek isteyen uzman çavuş Kasım Yurt, anahtarını içeride unutunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yurt'un 5'inci kattaki dairesine ulaşabilmesi için itfaiye aracının merdiven sepetini balkona yönlendirdi. Merdiven sepetinin balkona tam olarak ulaşmaması üzerine Kasım Yurt, aşağıya inmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaydı. Yurt, araç ile duvar arasında sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan ağır yaralı Kasım Yurt, ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yurt, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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