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Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü
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Konya'nın Meram ilçesinde izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde, izinsiz kazılan kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi.

Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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