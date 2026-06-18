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Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

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Konya'nın Meram ilçesinde define aramak için kazılan 10 metrelik kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen kişiler için kayıp müracaatı yapılmıştı.

Konya'nın Meram ilçesinde, define aramak için kazıldığı iddia edilen kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, Hilmi K. (36) ve Ali Ç'nin (50) cesetlerinin olduğunu belirledi.

Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen kişiler hakkında kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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