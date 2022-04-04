Meram'da 3. Geleneksel Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası başvuruları başladı

2 Nisan tarihinde başlayan Meram Belediyesi 3. Geleneksel Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası başvuruları 7 Nisan günü sona edecek. Fikstürü 9 Nisan'da ilan edilecek olan turnuvanın müsabakaları, 11-17 Nisan tarihleri arasında Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Katılımcılar;

2013-2014 Doğumlular (8-9 yaş Minikler, Kız ve Erkek)

2012 Doğumlular (10 yaş Minikler, Kız ve Erkek)

2010-2011 Doğumlular (11-12 yaş Yıldızlar, Kız ve Erkek) kategorilerinde derece alabilmek için ter dökecekler.

BAŞKAN KAVUŞ; "TÜM YETENEKLİ GENÇLERİMİZİ TURNUVAYA BEKLİYORUZ"

Belediye olarak Kort Tenis Turnuvaları'nı geleneksel hale getirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi özel bir turnuvaya bir kez daha ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çocuklara ve gençlere sporu sevdirebilmek amacıyla pek çok organizasyon ve proje ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora özendirmek, onların sporun her dalında ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmelerinin önünü açabilmek amacıyla başladığımız Minikler ve Yıldızlar Geleneksel Tenis Turnuvaları'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizle yeniden ve bir kez daha bir araya gelecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Hangi derece, kademe ya da beceride olurlarsa olsunlar tenis sporuna gönül veren, yapmaya çalışan, bu yolda emek harcayan tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bu turnuvaya katılmaya davet ediyorum. Turnuvaya katılma cesareti gösteren tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı şimdiden tebrik ediyor, bu tür organizasyonların onların gelişiminde büyük etkisi olacağını bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

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