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Meral Danış Beştaş: PKK Kongresi Yeni Bir Dönem Araladı

Meral Danış Beştaş: PKK Kongresi Yeni Bir Dönem Araladı
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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısının ardından toplanan PKK kongresinin, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminlerde buluşma fırsatı sunduğunu belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısından aylar sonra Pkk'nın kongresini topladığını bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Öcalan'ın 'Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı' doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır." dedi.

Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediğini duyurdu. Kongreye ilişkin yapılan açıklamada, Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandığı belirtilen kongrede, tarihi öneme sahip kararlar alındığı kaydedildi. PKK kongresine ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş şunları kaydetti:

"Bugün, halklarımızın özgürlük ve demokrasi yürüyüşünde tarihi bir eşiğe tanıklık ediyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'ın 'Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı' doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır.

"Bu tarihi sorumluluk, artık hepimizin omzundadır"

Bu tarihi sorumluluk, artık hepimizin omzundadır. Barışı kalıcı kılmak, halklarımızın ortak iradesiyle, eşitlik temelinde çoğulcu ve demokratik toplumu birlikte inşa etmekten geçiyor. Farklılıkları zenginlik, ortak yaşamı ilke sayan bir demokratik toplum mümkün; bunun mücadelesi bugün daha anlamlı, daha yakıcıdır. Bu yolda kararlıyız: Barışı, halkların ortak eseri olarak geleceğe mutlaka taşıyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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