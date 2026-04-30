Meral Akşener, Yoksul Kesimlere Yardım Amaçlı Vakıf Kuruyor

Güncelleme:
Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, toplumun dezavantajlı kesimlerine yardım etmek amacıyla kendi adını taşıyan vakıf kuruyor.

Haber: Halil YATAR

Edinilen bilgiye göre Akşener'in İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nı kurmak üzere başlattığı işlemler tamamlandı.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı zamanında İstanbul'da yaptığı ev ziyaretlerinde artan derin yoksulluğa sıklıkla dikkati çekmişti.

Siyaseti bırakan Akşener, adını taşıyacak vakıfla kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimine yardımda bulunmayı amaçlıyor. Vakfın Ankara'da da bir şubesi bulunacak.

Kaynak: ANKA
