Menzil Cemaatinin Lideri Abdülbaki El Hüseyni Toprağa Verildi
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde yoğunluk yaşandı.
İSTANBUL'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel
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