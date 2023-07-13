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Menzil Cemaatinin Lideri Abdülbaki El Hüseyni Toprağa Verildi

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

El Hüseyni İstanbul Adıyaman Güncel Haberler

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