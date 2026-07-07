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Muğla'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan Halil Korkut hayatını kaybetti. Şüpheli C.K. kısa sürede yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Özlüce Mahallesi'nde gece saatlerinde C.K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, tüfekle Korkut'a ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Korkut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, Şenyayla Mezarlığı'nda polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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