TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Şevki Sinan Can (21), hayatını kaybetti.

Kaza, Menteşe Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Şevki Sinan Can'ın kullandığı 48 ATH 517 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şevki Sinan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Can'a bir süre kalp masajı uyguladı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Can, burada kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.