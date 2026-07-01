Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı

Tokat'ta menisküs ameliyatı olmaktan çekinen 60 yaşındaki Sati Buz, diz ağrısını hafifletmek için çevresinin tavsiyesiyle bacaklarına sardığı mayıs otu nedeniyle ikinci derece yanık oluşunca tedavi için sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Tokat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Buz, doktorların dizleri için önerdiği menisküs ameliyatına sıcak bakmayınca ağrıyan bacaklarını çevresinden aldığı tavsiyeler üzerine "mayıs otu" ile sarmak istedi.

Yaylada topladığı otları dibekte dövdükten sonra akşamdan streçle bacaklarına saran Buz'un sabaha doğru ağrıları daha da çoğaldı. Bunun üzerine bacaklarında şişlik ve derin yanıklar oluşan Buz, yakınlarının yardımıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Buz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Sati Buz, AA muhabirine, mayıs otunun ağrıları götürdüğüne dair kulaktan duyma bilgiler edindiğini söyledi.

Doktorların dizlerindeki menisküs yırtığı nedeniyle önerdiği ameliyata sıcak bakmadığını ifade eden Buz, "Gece 12'de sardım, sabah 7'de açtım ondan sonra olan oldu, ayaklarım şişmişti. Ağrım yüzünden uyguladım, o da başıma yanık açtı." dedi.

"Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin"

Buz, erkenden iyileşip hasta olan annesine bakmak istediği için bu yöntemi denediğini belirterek, büyük pişmanlık yaşadığını dile getirdi.

Mayıs otunu bacaklarına sarıp üzerine bez bağladığını anlatan Buz, şöyle konuştu:

"Menisküs ameliyatından da korktuğum için otu sardım. Yayladan toplamıştım, meğer kendimi yakmak için yaylaya çıkmışım. Ot sabaha kadar kalınca bacağım ateşler gibi yandı. Hiç böyle bir şey görmedim, daha yapmam çok pişmanım. Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin. Aslında bu işin zararlı olacağını da söyleyenler oldu ama kimseyi dinlemedim. Ağrım çoktu, otu sarınca 'iyi gelir' dedim böyle olacağını bilemedim. Ben yandım, başka kadınlar yanmasın."

Deri nakli ihtiyacı var

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da ağrıyan bölgelerine sarımsak bağlayanlardan ot toplarken yananlara kadar farklı nedenlerle yanık oluşan birçok hastayı merkezde tedavi ettiklerini belirtti.

Hastanın greft (deri nakli) ihtiyacı nedeniyle Erzurum'a sevk edildiğini aktaran Nohutçu, Buz'un bacaklarında ikinci derece derin yanıklar olduğunu kaydetti.

Ağrıyan bölgelere ot bağlamanın çok yanlış olduğunu söyleyen Nohutçu, "Ota değil doktora güvenin, ota güvenlerin sonu yine doktorda bitiyor. Dolayısıyla en başından doktora gitmek en doğrusu." ifadesini kullandı.

Nohutçu, mayıs otunun her yerde bulunabildiğine işaret ederek, "Otu dövüp ağrıyan yerine sürerek ağrının geçeceğine inanıyorlar, aslında öyle bir şey yok, tamamen koca karı ilacı ve bilimsel bir tarafı da yok. Belki birisinin ağrısı zaten geçecekti, onu bağladı geçince herkese önerdi, millet de o ümitle alıp bağlıyor ve çeşitli kimyasal yanıklara, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bilmediğimiz otlar ve onların dövülmesiyle ortaya çıkan enzimler cildimizi yakıyor. Bu tip şeyleri önermiyoruz ama maalesef yaygın. Merkezimizde bu şekilde yılda 10-12 hasta takip ediyoruz, bazıları çabuk, bazıları da ameliyatla, oto greftle iyileşiyor." değerlendirmesinde bulundu.