Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'un cansız bedeni, TTK tahlisiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkul'un cansız bedeni, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri tarafından göçüğün yaşandığı alandan alınarak dışarı çıkartıldı. Özkul'un cesedi otopsi için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber -Kamera: Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı