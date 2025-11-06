Mengen'de Aşçı Adayları Usta Şeflerle Buluştu

Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören aşçı adayları, meslek büyükleriyle buluştu.

Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, aşçıların katılımıyla söyleşi ve atölye etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışan usta açılar, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Farklı kategorilerde yemeklerin hazırlandığı atölye çalışmalarıyla öğrenciler, uygulamalı olarak yeni teknikler öğrenme fırsatı buldu.

Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı yemekleri yerinde inceledi ve genç aşçılara başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin usta aşçılarla hazırladıkları yemeklerin tadımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğe, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp da katıldı.

Bolu'da Narko-Gençlik projesi uygulanıyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) faaliyetleri kapsamında okul ziyareti yaptı.

"Narko-Gençlik" projesi kapsamında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte "UYUMA Uygulaması" ve "NARVAS Projesi" tanıtıldı.

Mudurnu'da üniversite öğrencilerine Gençlik Merkezleri anlatıldı

Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi görevlileri, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine gençlik merkezlerini anlattı.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda tanıtım standı kuran görevliler, öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışma ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Üniversite öğrencilerine gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında sunum yapıldı.