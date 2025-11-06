Haberler

Mengen'de Aşçı Adayları Usta Şeflerle Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, usta aşçılar ile öğrencileri bir araya getirerek mesleki deneyim paylaşım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, atölye çalışmaları sayesinde yeni teknikler öğrenme fırsatı buldu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören aşçı adayları, meslek büyükleriyle buluştu.

Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, aşçıların katılımıyla söyleşi ve atölye etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışan usta açılar, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Farklı kategorilerde yemeklerin hazırlandığı atölye çalışmalarıyla öğrenciler, uygulamalı olarak yeni teknikler öğrenme fırsatı buldu.

Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı yemekleri yerinde inceledi ve genç aşçılara başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin usta aşçılarla hazırladıkları yemeklerin tadımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğe, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp da katıldı.

Bolu'da Narko-Gençlik projesi uygulanıyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) faaliyetleri kapsamında okul ziyareti yaptı.

"Narko-Gençlik" projesi kapsamında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte "UYUMA Uygulaması" ve "NARVAS Projesi" tanıtıldı.

Mudurnu'da üniversite öğrencilerine Gençlik Merkezleri anlatıldı

Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi görevlileri, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine gençlik merkezlerini anlattı.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda tanıtım standı kuran görevliler, öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışma ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Üniversite öğrencilerine gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.