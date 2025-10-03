Menel Hüzmeli İstanbul'daki İlk Sergisiyle Sanatseverlerle Buluşuyor

(İSTANBUL)- İVA Sanat'ın "Sanatta Hayat Var" temalı 2. Karma Sergisi, 7-19 Ekim günlerinde Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda kapılarını açıyor. Serginin öne çıkan ismi, 500 bin parçalık "Cennetin Hediyesi-Zeytin Ağacı" eseriyle tanınan, Türkiye'nin ilk üç boyutlu mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli olacak. 6 Şubat Depremleri'nde göçük altından kurtarılan eşsiz eseriyle dikkat çeken Hüzmeli, İstanbul'daki ilk sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

İVA Sanat tarafından Hayat Holding ve Hayat Finans'ın sponsorluğunda düzenlenen "Sanatta Hayat Var" temalı 2. Karma Sergi, 7-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy'ün tarihi miraslarından Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak. 18 Ağustos'ta yaptığı açık çağrı ile sanatçıları davet eden İVA Sanat, bu yıl da farklı disiplinlerden birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. Sergi, yalnızca karma eserlerle değil, aynı zamanda sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak özel projelerle de öne çıkıyor.

Mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli, İstanbul'daki ilk sergisini açıyor

Bu yılki serginin en dikkat çekici isimlerinden biri ise Türkiye'nin ilk üç boyutlu mozaik sanatçısı olarak bilinen Menel Hüzmeli olacak. Uzun yıllardır mozaik sanatına adanmış bir kariyer sürdüren sanatçı, özellikle 500 bin parçadan oluşan "Cennetin Hediyesi-Zeytin Ağacı" adlı üç boyutlu eseriyle sanat dünyasında büyük ses getirmişti. Göçük altından kurtarılan eser, bugün hala varlığını sürdürerek Efes Selçuk'ta sergileniyor. Görenleri kendine hayran bırakan eser, sahiplenilip sergileneceği yeni yeri bekliyor. Hüzmeli, İstanbul'daki ilk sergisiyle mozaik sanatının inceliklerini sanatseverlere yakından tanıtacak.

Antakya'dan Efes'e, sanattan kopmayan bir yolculuk

Antakya depremi sonrasında İzmir'in Efes Selçuk ilçesine yerleşen Menel Hüzmeli, atölyesinde hem kendi mozaik çalışmalarını sürdürüyor hem de öğrenciler yetiştiriyor. Sanatçı, 7-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek sergide birbirinden özel üç boyutlu mozaik eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak.