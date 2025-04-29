Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

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Menejer Ayşe Barım Hakkında İddianame Hazırlandı

Menejer Ayşe Barım Hakkında İddianame Hazırlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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