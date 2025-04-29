Menejer Ayşe Barım Hakkında İddianame Hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel