Menejer Ayşe Barım Hakkında İddianame Hazırlandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel