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İzmir'de otomobil, ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, sollama sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana geldi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 4 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kazanın otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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