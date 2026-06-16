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İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakan Yıldız (41) idaresindeki 35 CUZ 769 plakalı otomobil Menderes-Kuşadası kara yolunun Değirmendere Mahallesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Yıldız ile otomobildeki U.Ş. (33), T.T. (33) ve Ş.Y. (26) yaralandı.

Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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