İzmir'de motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
İzmir Menderes'te U dönüşü yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Özcan Şahin hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Özcan Şahin'in (26) kullandığı 35 BBE 237 plakalı motosiklet, dün Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde U dönüşü yapan İ.Ç. (46) yönetimindeki 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun sağında bekleyen otomobilin U dönüşü yaptığı sırada motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görüldü.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İ.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet sürücüsü Özcan Şahin, kazada ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.