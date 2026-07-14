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İzmir'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntülerine ulaşıldı

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İzmir'in Menderes ilçesinde U dönüşü yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin (26) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Özcan Şahin (26) idaresindeki 35 BBE 237 plakalı motosikletin, dün, Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde "U dönüşü" yaptığı sırada İ.Ç.'nin (46) kullandığı 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntüde, yolun sağında bekleyen otomobilin "U dönüşü" yaptığı sırada motosikletle çarpışması ve motosiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, diğer sürücü ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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