İzmir'de yüksekten düşerek mahsur kalan jandarma personeli kurtarıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde kırsal alanda çalışma yürüten jandarma personeli U.A., ayağının kayması sonucu yüksekten düşerek vadide mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde kırsal alanda yüksekten düşerek mahsur kalan jandarma personeli kurtarıldı.
Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki kırsal alanda çalışma yürüten jandarma personeli U.A. (31), ayağının kayması sonucu yüksekten düşerek vadide mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden yaralı çıkarılan U.A, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
U.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram