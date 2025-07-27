Menderes'te Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altına Alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden caretta carettaya ait yumurtalar korumaya alındı.

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamada, Gümüldür sahilindeki bir otelin çalışanları, caretta carettanın yumurtalarını bıraktığını fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bu kapsamda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği işbirliğinde sahildeki yuvalama alanının koruma altına alındığı bildirilen açıklamada, sahile gelen ziyaretçilerin dikkatli olması istendi.