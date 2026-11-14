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Memur-Sen sözleşmeli istihdamın sona ermesi için mücadele sürdüreceğini açıkladı

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Memur-Sen, Sözleşmeli Personel Esaslarındaki değişiklik sonrası sözleşmeli istihdamın sona ermesi ve kadrolu istihdamın esas olması için mücadele sürdüreceğini açıkladı. Konfederasyon, sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini ve '3+1' modelinde kazanım sağlandığını belirtti.

Memur-Sen, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişikliğe ilişkin, "Memur-Sen olarak sözleşmeli istihdamın tarihe karışması, statü hukukunun korunması ve Anayasa'da belirtildiği üzere asli istihdam türünün kadrolu olması için mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Memur-Sen'in yürüttüğü mücadele neticesinde 2011, 2013 ve 2023 yıllarında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, süresiz sözleşmeli istihdamın sona erdirilmesi ve "3+1" sözleşmeli istihdam modelinin yaygınlaştırılması yönünde önemli kazanımlar elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Memur-Sen olarak sözleşmeli istihdamın tarihe karışması, statü hukukunun korunması ve Anayasa'da belirtildiği üzere asli istihdam türünün kadrolu olması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinleri, disiplin işlemleri, göreve başlama süreleri, eğitimleri ve boşalan pozisyonlarına ilişkin değişiklikler yapılmıştı.

Kaynak: AA
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