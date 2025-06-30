Melikgazi'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Melikgazi Belediyesi Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezi'nin yakında hizmete başlayacağını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 145 metrekare inşaat alanında belediye ve hayırsever işbirliğinde hayata geçirilen aile sağlığı merkezinde muayenehane, gebe takip, aşı-bebek izleme ve bebek bakım odaları yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçenin sağlık alt yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve modern koşullarda erişimini sağlamak amacıyla bir sağlık merkezi projemizi daha hayata geçirdik. İlçemiz gelişiyor. İlçemizin her bir noktasında vatandaşımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda daha güzel hizmet vermek ve halkımızın hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Yakında hizmete açacağımız sağlık merkezimizin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim."