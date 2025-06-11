Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 340 Daire Sahiplerine Teslim Edilecek

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 340 Daire Sahiplerine Teslim Edilecek
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 340 dairenin hak sahiplerine kura ile dağıtılacağını açıkladı. Anahtar teslim töreni 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeleri tarafından projelendirilen kentsel döşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan 340 dairenin kurayla hak sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 6 bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile binlerce vatandaşı konut sahibi yaptıklarını ifade etti.

Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen 340 dairenin teslimi ve kura törenini 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te yapacaklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi her gün biraz daha gelişmeye, büyümeye, modernleşmeye devam ediyor. Melikgazi Belediyemizin istikrarlı çalışmalarıyla daha dayanıklı, sağlıklı, yeşil, modern bir ilçeye sahip oluyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ilçemizin dokusunu değiştiren öncelikli çalışmalarımızın başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle hem ilçemizi hem de hayatları dönüştürüyoruz. İlçemizde 6 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı, sağlıklı, modern konutlara kavuşurken, ilçemizin de çehresi değişiyor. Bu kapsamda Küçükali- Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 340 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Anahtar teslim törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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