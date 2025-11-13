Haberler

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor
Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları 8 bölgede sürüyor. Eski binalar, depreme dayanıklı modern yapılarla değiştirilirken, sosyal yaşam alanları da oluşturuluyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projelerin ilerlemesi hakkında bilgi verdi.

Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları 8 bölgede devam ediyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ömrünü doldurmuş riskli binalar, depreme dayanıklı konforlu modern binalara dönüştürülüyor.

Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Anbar ve Çorakçılar mahalleleri ile Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı mevkisi, Yenimahalle ve Altınoluk, yatay mimari kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşı güvenli konutlarla buluşturuyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yerinde dönüşüm çalışmaları ve yeni sosyal yaşam alanlarıyla da fark oluşturduklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm 8 bölgede devam ettiğini anlatan Palancıoğlu, "Birlik, beraberlik içerisinde, eşzamanlı olarak bütün binalar aynı seviye gelmiş durumda. Şu anda boyama, dış cephe çalışmalarına başlandı, devamında da ince işçilik çalışmalarına başlanılacak. Tüm firmalarımız hakikaten çok güzel iş çıkartıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
