Haberler

Melikgazi Belediyesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi

Melikgazi Belediyesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm projeleriyle hem binaların yenilendiğini hem de yaşam kalitesinin artırıldığını belirtti. Şu ana kadar 7 binin üzerinde daire yenilenerek, vatandaşlara faizsiz ve taksitli olarak sunuluyor.

Melikgazi Belediyesinde, ilçede devam eden ve yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle sadece binaların yenilenmediğini, aynı zamanda yaşam kalitesinin de artırıldığını ifade etti.

İlçede güvenli, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmlarının hızla devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kentsel dönüşüm kapsamında 7 binin üzerinde daire yenilenmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Bu dairelerin bize kalan kısmını da vatandaşlarımıza faizsiz, taksitli olarak sunuyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümle eski binası olan vatandaşlarımızı rahatlattığımız gibi yeni daireleri de vatandaşlarımıza sunarak ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin güven içinde yaşayacağı güvenli ve modern bir ilçe inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak

Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonlarıyla ilgili çarpıcı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti