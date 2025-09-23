Haberler

Melikgazi'de 'Akıl Küpü Kütüphanesi' Açıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından Gesi Fatih Mahallesi'nde inşa edilen 'Akıl Küpü Kütüphanesi', çeşitli hizmet alanlarıyla eğitimde destek sağlamayı amaçlıyor. Açılış töreninde, kütüphanenin mahallelerdeki çocukların erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı.

Melikgazi Belediyesinin projesi "Akıl Küpü Kütüphanesi" Gesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 700 metrekare alana inşa edilen kütüphanede çalışma odaları, kafeterya ve okuma salonları bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Akıl Küpü Kütüphanesi'nin örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da kütüphane sayılarının her geçen gün arttığını aktardı.

Şu anda 66 bin üye sayısını aştıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık kütüphaneler mahallelerin içerisinde oluyor. Mahalle içerisinde çocuklarımız kendi ailelerinin yanı başında, şehir merkezine otobüse binip gitmeye, zaman harcamaya gerek kalmadan kendi mahalleleri içerisinde ders çalışıyorlar ve eğitim alıyorlar. Geçtiğimiz senelerde kütüphanemizde ders çalışarak üniversiteleri tercih eden çok sayıda çocuğumuz var. Gençler bizim geleceğimiz, biz de onlara en güzeli ortamları sunmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımıyla kesildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
