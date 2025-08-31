Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne Yeni Okul Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne 8 derslikli okul yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde beden eğitimi salonu, görsel sanatlar ve fen laboratuvarından oluşan 8 derslikli okul, belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için birçok eğitim yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eğitim yatırımlarının, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü kaliteli bir eğitim olmadan hiçbir alanda kalıcı başarı elde edilemez. Bu kapsamda okul yatırımlarımız bizim en çok önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Eğitime yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Yıldırım Beyazıt Mahallemize bir hayırseverimiz ile yeni bir okulun daha yapımına başlayacağız. Projesi ve yeri hazır. Proje kapsamında 8 derslikli okul binasında beden eğitimi salonu, görsel sanatlar ve fen laboratuvarı da yer alacak. Yeni okulumuz hayata geçip tamamlandığında bölgedeki yoğunluğu da azaltarak hem velilerimizi hem öğrencilerimizi mutlu edecek. Şimdiden ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim."