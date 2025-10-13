Haberler

Melikgazi Belediyesi Taşkın Su Kanallarını Temizliyor

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, şiddetli yağışlarda taşkın riskini azaltmak için ilçedeki taşkın su kanallarının temizliği çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, suyun akışının düzenli olmasını sağlamak amacıyla temizlik işlerinin artırıldığını vurguladı.

Melikgazi Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışlarda taşkın riskini azaltmak amacıyla ilçedeki taşkın su kanallarının temizliğini yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlarda suyun tahliyesinde önemli bir payı olan kanallar atıklardan, zeminde biriken çamur, çöp ve bitkilerden temizleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde bulunan taşkın su kanallarında, suyun akışının düzenli olmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin çeşitli noktalarında meydana gelebilecek su taşkınlarını önlemek adına periyodik olarak yıl içerisinde 2 kez yaptığımız taşkın su kanallarını temizleme çalışmalarına şiddetli yağmurlar başlamadan önce hız verdik. İlçemizde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Kanallarda biriken ot, çöp, yaprak ve molozları küçük kepçelerimiz yardımıyla temizlenerek suyun tahliyesini kolaylaştırıyoruz. Hemşerilerimizden de su kanallarına, mazgallara çöp ve atık atmamaları konusunda duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
